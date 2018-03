Erzincan'da Afrin şehidi 49 Mehmetçik için 49 fidan dikildi İzle

-Fidan dikilen alandan görüntü

- Erzincan'da gençler Afrin'de şehit olan 49 Mehmetçik için 49 adet fidan diktiler. Erzincan'da Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 49 asker anısına, 49 çam fidanı dikti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu ile Orman Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği KYK hatıra ormanları etkinlikleri çerçevesinde, "Her KYK'lı Bir Fidandır" sloganı ile Afrin'de şehit olan askerler anısına çam fidanı dikildi. Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan KYK hatıra orman alanında yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 49 askerin isimlerinin bulunduğu çam fidanları da toprakla buluşturuldu. Afrin şehitlerinin isimleri sırayla okundu. Gençler "Burada" diye bağırdı. Düzenlenen etkinlikte, 2 bin çam fidanı daha dikildi. Fidan dikimine katılan gençler şehitleri rahmet ve dua ile andıklarını belirterek onlar adına fidan dikmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Ağaç, orman sevgisi ve yeşilin yaşatılması konusunda gençlerde farkındalık oluşturmanın amaçlandığı etkinlikte KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı kadar ağacın toprakla buluşturulması hedefleniyor. KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, yapılan etkinlik hakkında bilgi verdi. Sarıçiçek, "Üç yıldır ortaklaşa KYK hatıra ormanları etkinlikleri düzenliyoruz. "Her KYK'lı bir fidandır" sloganı ile Türkiye'deki bu yurtlarda kalan tüm öğrencilerin birer fidanı olsun istiyoruz. Bu yıl tüm şehitlerimiz ve tüm KYK öğrencilerimiz adına fidan dikiyoruz. Daha önce 10 bin fidan dikmiştik. Bugün iki bin fidanı toprakla buluşturup 12 bin adet fidan sayısına ulaştık" dedi.

Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık ise "Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 81 ilde KYK'da kalan öğrencilerimiz için Her KYK'lı bir fidandır sloganıyla etkinliklerimiz devam ediyor. İlimizde şimdiye kadar 10 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bugünkü etkinliğimiz ile de 2 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bir fidan ile ne olur diye düşünmemek lazım. Bir insan tarihi değiştirebiliyorsa bir fidan da insan hayatında bir çok şeyi değiştirebilir. İnsanın daha mutlu sağlıklı ve huzurlu olmasını sağlayabilir. Ormanlarımızın korunması ve çevremizin ağaçlandırılması hem ülkemiz hem de dünyamız için büyük önem arz etmektedir. Yeşil görmeyen gözler renk zevkinden yoksundur. Bizlerde bu zevkten mahrum kalmamak için etrafımızı yeşillendirmeli ve ağaçlandırmalıyız." dedi.