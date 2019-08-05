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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erzincan'da açık unutulan ampul samanlığı yaktı Haberi

Erzincan'da açık unutulan ampul samanlığı yaktı Haberi

- İtfaiye ekiplerinin iş makineleri yardımı ile yangına müdahalesi ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da bir samanlık, açık unutulan ampulden kaynaklanan yangında hasar gördü.Merkeze bağlı Karatuş Köyü'nde Ahmet Gerçek'e ait samanlıkta açık unutulan ampulün ısınması sonucu yakındaki saman balyaları alev aldı.Yangına müdahale eden Gerçek ve köylüler, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarmadan yardım istedi.Gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlar ve iş makinelerin yardımıyla yangını 3 saatte söndürdü.Maddi hasarın meydana geldiği samanlıktaki 15 ton saman yandı.

Jandarma Samanlık Yangına Müdahale 

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