Erzincan’da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

-Ambulansın ilerlemeye çalışması

-Kar motoru ile yola çıkılması

-Nafiye Apaydın’ın kar motoru ile ambulansa getirilmesi

-Genel detaylar



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasında şiddetli karın ağrısı olan Nafiye Apaydın, yolların kar yağışından dolayı kapalı olması nedeniyle 6 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.Erzincan’da önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde şiddetli karın ağrısı ile rahatsızlanan 77 yaşındaki Nafiye Apaydın için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasına doğru hareket eden ekipler yolların yoğun kar yağışı ile kapalı olmasından dolayı ilerleyemedi. Sağlık ekipleri İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler karlı yolların bir kısmını uzun süren çalışmayla açabildi. İş makinelerinin açtığı yolda ilerlemeye çalışan ambulans ise ilerlemekte güçlük çekti. Bir metreden fazla kar kalınlığının olduğu köy yolu uzun uğraşlar sonucunda bir noktaya kadar açılabildi. Ardından kar motorlarıyla yola devam eden sağlık ekipleri Nafiye Apaydın’ın evine ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan Apaydın kar motoruna bindirilerek ambulansa getirildi.

Ambulansa alınan Nafiye Apaydın, Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Başhekim Uzman Dr. Erdem Türkseven tarafından karşılanan Apaydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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