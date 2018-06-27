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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan'da 58 kilogram eroin ele geçirildi İzle

Erzincan'da 58 kilogram eroin ele geçirildi İzle

Narkotik köpeğinin araçta arama yapmasından detay

İran Akalan Narkotik Eroin 

-Yakalanan eroinlerin gizlendiği yerden çıkarılmasından detay

( ERZİNCAN - HD) ERZİNCAN

- Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erzincan'da yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 58 kg 556 gram Eroin ele geçirildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan İran plakalı bir araçta narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada aracın dingil kısmına gizlenmiş vaziyette 58 kg 556 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç içerisindeki M.D. (35) isimli şahıs hakkında ise “TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapma ve nakletme)” kapsamında yasal işlemler yapılarak, adli makamlarca tutuklandı. (AA-AA)
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