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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan'da 500 kilogram eroin ele geçirildi (2)

Erzincan'da 500 kilogram eroin ele geçirildi (2)

- Uyuşturucunun araçtan indirilmesi - Uyuşturucunun dondurulmuş iç yağlarından çıkarılması - Uyuşturucunun tasnif edilmesi - Erzincan Valisi Ali Arslantaş açıklaması Erzincan 'da uyuşturucu operasyonu - Van'dan İstanbul'a giderken kentteki polis uygulama noktasında durdurulan tırın çekicisinde yaklaşık 500 kilogram eroin ele geçirildi - Olayla ilgili tırdaki 3 zanlı gözaltına alındı - Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy:"Durdurulan tırda ele geçirilen eroin yaklaşık 500 kilogram"ERZİNCAN (AA) - Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte durdurulan bir tırda yaklaşık 500 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi.Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan - Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 06 BCD 99 plakalı tırı durdurup, kapalı olan çekicisinde arama yaptı.Arama sonucunda, Van'dan İstanbul'a gittiği belirlenen tırın çekicisindeki dondurulmuş hayvan iç yağları arasına saklanan yüklü miktarda eroin ele geçirildi.Halen arama ve eroinin miktarının tam tespiti için polislerin çalışmasının sürdüğü tırdaki 3 kişi gözaltına alındı.Olayın ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu uygulama noktasına gelerek, operasyona ilişkin bilgi aldı.Vali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonların aralıksız olarak sürdüğünü söyledi.

Tırdaki aramada yüklü miktarda eroin ele geçirildiğini anlatan Ali Arslantaş, polisleri başarılı operasyonları sebebiyle kutladığını dile getirdi.İl Emniyet Müdürü Şensoy ise tırdaki arama çalışmasının sürdüğünü ifade ederek, "Durdurulan tırda ele geçirilen eroin yaklaşık 500 kilogram. Konuya ilişkin arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor." dedi.

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