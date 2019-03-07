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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Erzincan'da 34 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

Erzincan'da 34 düzensiz göçmen yakalandı Haberi

- Düzensiz göçmenlerin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis ekiplerin kontrolleri - Tespit edilen düzensiz göçmenlerin belgelerin kontrol edilmesi - Yakalan düzensiz göçmenlerin polis aracına bindirilmesi ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu grup ile karşılaştı.Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen 27'si Afganistan ve 7'si Pakistan uyruklu 34 kişi yakalandı.Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Polis Aracı Polis Kaçak Akalan Polis Ekipleri 

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