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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

- - Düzensiz göçmenlerin polis tarafından kontrol edilmesi - Düzensiz göçmenlerin polis minibüsüne bindirilmes - Düzensiz göçmenlerin götürülmesi ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da yasal olmayan yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu grup ile karşılaştı.Kimlik kontrolü ve yapılan inceleme sonucu yasa dışı yollarla yurda geldikleri anlaşılan 13'ü Afganistan, 9'u Pakistan uyruklu 22 kişi yakalandı.Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemleri sonrası İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Polis Akalan Trol 

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