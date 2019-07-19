Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Erzincan'da 20’si çocuk toplam 45 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Erzincan'da 20’si çocuk toplam 45 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Gıda zehirlenmesi, ambulansların gelişi

Mide Bulantısı İlk Müdahale Asker Uğurlaması Yüksek Ateş Baş Dönmesi 

-Hastane acilden detay ve genel görüntüler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da 20’i çocuk toplam 45 kişi asker uğurlamasında verilen yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Erzincan merkez Yeni Mahalle 305 sokak bulunan evde yapılan asker uğurlama töreni sonrası yemek ikramında bulunuldu. Kısa süre sonra misafirlerde görülen yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Rahatsızlanan 20’i çocuk toplam 45 kişi ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastalar burada yapılan ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Lüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül OlduLüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül Oldu
Kataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 TutuklamaKataloglu Fuhuş Çetesi Operasyonuna 9 Tutuklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı