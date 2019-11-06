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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erzincan’da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi

Erzincan’da 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi

Uyuşturucu madde arama köpeğinin arama yapması

Jandarma Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

-Ele geçirilen uyuşturucu ve silahların fotoğrafı

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Tercan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kilo 400 gram kubar esrar ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımın önlenmesine yönelik Tercan ilçesinde yürütülen saha çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen D.S., isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 2 kilo 400 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayın şüphelisi D.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen 2 kilo 400 gram kubar esrar maddesine ve 2 adet ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.
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