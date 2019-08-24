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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
ERUNİM MTTB Camiası Derneği Vefa ve Kardeşlik Buluşması - KAHRAMANMARAŞ

ERUNİM MTTB Camiası Derneği Vefa ve Kardeşlik Buluşması - KAHRAMANMARAŞ

- Etkinliğe katılanlardan detay - Tanıtım filmi - Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın telefonla yaptığı konuşmaERUNİM MTTB Camiası Derneği Vefa ve Kardeşlik Buluşması - Erzurum Üniversitesi Mezunları Milli Türk Talebeleri Birliği Camiası Derneğinin 19'uncu Vefa ve Kardeşlik Buluşması Kahramanmaraş 'ta düzenlendi - Programa telefonla bağlanan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman: - "Türkiye'nin bölünmemesinde İttihat Terakki'nin kurduğu güçlü bir dernek olarak yola çıkıldı. Birlik ve bütünlüğü sağlayan ve inancımıza hizmet eden bir ocak oldu"KAHRAMANMARAŞ (AA) - Erzurum Üniversitesi Mezunları (ERUNİM) Milli Türk Talebeleri Birliği (MTTB) Camiası Derneğinin 19'uncu Vefa ve Kardeşlik Buluşması Kahramanmaraş 'ta gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, telefonla bağlandı.Kahraman, yaptığı konuşmada, başka programları nedeniyle etkinliğe katılmadığı için üzüntü duyduğunu söyledi.

Teşkilatın büyük hizmetler yaptığını vurgulayan Kahraman, "Allah sizlerden razı olsun. Türkiye'nin bölünmemesinde İttihat Terakki'nin kurduğu güçlü bir dernek olarak yola çıkıldı. Birlik ve bütünlüğü sağlayan ve inancımıza hizmet eden bir ocak oldu. Çok güzel işlerde bulundular." dedi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da geçmişte Milli Türk Talebeleri Birliği'nin öğrencilere büyük katkılar sağladığını belirterek organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve dernek üyeleri katıldı.

Öğrenciler 

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