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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Eruh Belediyesinden etkinlik - SİİRT İzle

Eruh Belediyesinden etkinlik - SİİRT İzle

- Çetinkol köyünde etkinlik alanı - Kazanlarda pişirilen yemekler - Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve beraberindeki heyetin etkinlik alanına gelişi ve köy halkı tarafından karşılanması - Belediye çadırında yemek ikramı - Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in köy akinleri ile sohbeti - Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ile röportaj - Vatandaşların Şeyh Ahmet Türbesi önünde dua etmesiEruh Belediyesinden etkinlikSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh belediyesince ilçede etkinlik düzenlendi.
Eruh ilçesinin Çetinkol köyünde düzenlenen etkinliğe, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, kurumların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Şeyh Ahmet Türbesinin de ziyaret edildiği etkinlikte, Kur'an - ı Kerim okundu, davetlilere yemek ikram edildi.Eruh Belediye Başkanı Çiftçi, yaptığı açıklamada, belediye olarak ilk kez düzenledikleri etkinliğe vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Etkinlikte ihtiyaç sahiplerine de yemek dağıtıldığını aktaran Çiftçi, "Belediye olarak vatandaşlarımıza arzu ettikleri hizmetleri sunmaya devam edeceğiz." dedi.

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