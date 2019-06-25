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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Erozyonu önleme çalışmaları - ELAZIĞ

Erozyonu önleme çalışmaları - ELAZIĞ

- Seminerden ve katılımcılardan detaylar - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ile röportaj - Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat'ın seminerde konuşmasıErozyonu önleme çalışmaları - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik: - "Ülke topraklarımızın yıllık 500 milyon ton olan erozyon kaybı yaptığımız çalışmalarla 150 milyon tona indi"ELAZIĞ (AA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, "Ülke topraklarımızın yıllık 500 milyon ton olan erozyon kaybı yaptığımız çalışmalarla 150 milyon tona indi." dedi.
Çelik, Elazığ 'da bir otelde düzenlenen "Toprak muhafaza kontrolü ve mera ıslahı çalışma esasları" konulu eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, erozyonun tüm dünyayı tehdit eden bir unsur olduğunu söyledi.

- "Topraklarımızın denizlere akmasını istemiyoruz"Türkiye genelinde erozyon ile mücadelede yoğun çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Çelik, şunları konuştu:"Ülke topraklarımızın yıllık 500 milyon ton olan erozyon kaybı yaptığımız çalışmalarla 150 milyon tona indi. 2023 hedefimiz 130 milyon tona düşürmektir. Bunu da başaracağız. Bunu ağaçlandırma yaparak toprak erozyonu için çeşitli çalışmalar yapılarak azaltılacak. Topraklarımızın denizlere akmasını istemiyoruz." Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat da doğayı korumanın önemine işaret ederek, "Bu anlamda Orman Genel Müdürlüğü bir çok ülkeye örnek olabilecek çalışmalar yürütüyor." dedi.

Lyon Erozyon Trol 

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