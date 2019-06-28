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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Erozyon önleme sahasında yangın - KONYA

Erozyon önleme sahasında yangın - KONYA

- Yanan alanın havadan görüntüleri - Araziden yükselen dumanlar - Yangın alanına su tankeriyle giden işçilerErozyon önleme sahasında yangın - Konya 'nın Karapınar ilçesinde Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördüKONYA (AA) - Konya 'nın Karapınar ilçesinde Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördü.Karapınar'daki Erozyon Önleme Sahası'nda yangın çıktı.Yangına, Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Karapınar Belediyesi ile Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi işçileri müdahale etti.Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 25 dekarlık mera zarar gördü.

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