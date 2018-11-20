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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Erol Bedir: “Alanyaspor maçıyla eski gücümüze kavuşacağız” Haberi

Erol Bedir: “Alanyaspor maçıyla eski gücümüze kavuşacağız” Haberi

Antrenmandan görüntüler

Hafta Sonu Devre Arası Forma Milli Maç Rektör 

-Futbolcuların çalışmalarından görüntüler
-Erol Bedir'in konuşması
-Diğer detaylar

- - Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir:- “Son 5 maçımızda alacağımız 3 puanlarla devre arasında iyi yerlerde gireceğiz” KAYSERİ

- Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçından alacakları 3 puan ile eski güçlerine kavuşacaklarını söyledi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini söyleyerek, “Milli maç arasından sonra hafta sonu lig yeniden başlıyor. Bize göre uzun bir araydı. Son maçta mağlup olduğumuz için bu mağlubiyeti gidermek için oyuncular da biz de maça çıkmak istiyorduk. Arada 1 hafta boşluk olunca bize çok uzun geldi. Milli maç arasında sakat oyuncularımızın düzelmesini bekledik. Cezası olanların cezalarının bitmesini bekledik. Her şey beklediğimiz gibi devam ediyor. Şu anda da keyifli bir çalışma var. Sakatlarımızdan 2 tanesi dönüyor. Bu maçta olmasa bile Trabzon maçında mutlaka sahada olacaklar. Cezalı oyuncularımız önümüzdeki hafta toparlıyorlar” ifadelerini kullandı. Aytemiz Alanyaspor karşısında mutlaka 3 puan almaları gerektiğini kaydeden Bedir, bu maçtan alacakları 3 puan ile beraber eski güçlerine kavuşacaklarını kaydederek, “Bütün bunların hepsi bir yana, elimizdeki oyuncularla gidip Alanya’da 3 puanı alıp gelme mecburiyetimiz var. Ligin kaçıncı sırasında olduğumuzu biliyoruz ama bu kimseyi aldatmasın. Spor kamuoyu da buna çok dikkat etmesin. Çünkü biz güçlü bir takımız, iyi bir takımız. Sezon başındaki ilk 4 maçta gösterdiğimiz performans ortadadır. Daha sonra yaşadığımız sakatlıklar pek dikkate alınmadı. Alanya maçıyla birlikte yüzde 70 oranında eski gücümüze kavuşuruz, Trabzon maçında da yüzde 100 hazır hale geliriz diye düşünüyorum. Hazır hale gelmekle birlikte son 5 maçımızda alacağımız 3 puanlarla devre arasına iyi yerlerde ve hedefi olan bir takım olarak gireriz” şeklinde konuştu.

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