Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
'Eroin için para lazımdı ' dedi, bir kadını böyle gasp etti

'Eroin için para lazımdı ' dedi, bir kadını böyle gasp etti

güvenlik kamerası olay anı

Alışveriş Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Gasp eden şahıs foto

( İSTANBUL ) "Eroin için para lazımdı " dedi, bir kadını böyle gasp etti- Dehşet anları saniye saniye kamerada İSTANBUL

- Tuzla'da eroin bağımlısı şahıs, bir kadına bıçak çekerek aracını gasp etti. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs, "Eroin için para lazımdı o nedenle yaptım" dedi.
Yaşanan dehşet anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Tuzla'da 21 Kasım 2018 günü saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, A.K. isimli kadın bir marketten alışveriş yaparak otomobiline bindi. İddiaya göre, bu sırada aniden yan kapıyı açan bir kişi içeri girdi. A.K.'nin vücuduna bıçak dayayan saldırgan para istedi. A.K. ise panik içinde araçtan kendini attı. Bunun üzerine saldırgan şoför koltuğuna geçerek araçla birlikte olay yerinden uzaklaştı. A.K.'nin polise giderek giderek yaşadığı dehşeti anlatması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda aracı gasp eden saldırganın isminin Kemal B. (44) olduğunu belirledi. Kemal B.'yi arayan ekipler A.K.'ye ait aracı bir sitede çalışır vaziyette buldu. araçta A.K.'nin çantasını bulan ekipler içinden herhangi bir şeyin alınmadığını gördü. Yapılan çalışmaların devamında Kemal B. Tuzla'da yakalandı. Gözaltına alınan Kemal B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Ben eroin bağımlısıyım. O akşam eroin almam gerekiyordu. Param yoktu. Market çevresinde dolanırken, bir kadının aracına bindiğini gördüm. Aracına bindiği sırada yanına bindim. Kadın aşağı inince çevredekilerin tepkisini görerek korkuya kapıldım ve araca binerek uzaklaştım" dediği öğrenildi. Kemal B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken araç ve çanta da A.K.'ye teslim edildi. (ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı