Eroğlu: 'Türkiye muhteşem süper bir güç olacak' - AFYONKARAHİSAR Video
Eroğlu: "Türkiye muhteşem süper bir güç olacak" - AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Dinar ilçesine başlı Tatarlı beldesi ile Çiçektepe köyünü ziyareti - Bakan Eroğlu'nun Şuhut ilçesine bağlı Karadilli beldesi ile Karacaören köyünü ziyaret etmesi - Eroğlu'nun konuşması"Biz dünyada en büyük devletleri kuran bir milletiz" - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi büyüttü ama bu yeterli değil. Şimdi biz dünyada 17. sıraya yükseldik. Ama bu 17. sıra bizi tatmin etmiyor. Biz dünyada en büyük devletleri kuran bir milletiz"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi büyüttü ama bu yeterli değil. Şimdi biz dünyada 17. sıraya yükseldik. Ama bu 17. sıra bizi tatmin etmiyor. Biz dünyada en büyük devletleri kuran bir milletiz." dedi. Eroğlu, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesindeki programda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi batının adeta kıskacına almak istediğini söyledi.
"Batı varya Türkiye'nin yükselişinden hele yurt dışına böyle Afrin'de Fırat Kalkanında harekat yapmasından Kandil'i bombalamasından rahatsız" diyen Eroğlu, "Türkiye büyüyor gelişiyor. Ne yapalım; bunun önünü keselim. Kesmek için ne yapması lazım dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı saf dışı etmesi lazım." diye konuştu. Ama onun arkasında milletin olduğunu kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:"Bu yüzden sizlerden talebimiz bu yatırımların devamı Türkiye'nin muhteşem yükselişinin gerçekleşmesi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu büyük hedeflerin kızıl elmanın gerçekleşmesi için inşallah 24 Haziran'da gümbür gümbür Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermemiz lazım. Biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi büyüttü ama bu yeterli değil. Şimdi biz dünyada 17. sıraya yükseldik. Ama bu 17. sıra bizi tatmin etmiyor. Biz dünyada en büyük devletleri kuran bir milletiz." - "İnşallah Türkiye'nin bahtı açık ve Allah'ın izniyle onlar inişte biz yükselişteyiz"Eroğlu, "Selçuklu, Osmanlı devleti Hun imparatorluğu tüm dünyada meşhur devletleri biz kurduk. Dolayısıyla bizim yükselmemiz lazım. İnşallah Türkiye'nin bahtı açık ve Allah'ın izniyle onlar inişte biz yükselişteyiz. Bakın o büyük görünen devletler varya Allah'ın izniyle mahru perişan olacak. Ama Türkiye muhteşem süper bir güç olacak." dedi. Daha sonra Eroğlu, Dinar ilçesine bağlı Çiçektepe köyünde bir programa katıldı. Ardından Şuhut ilçesine bağlı Karadilli beldesindeki programda konuşan Eroğlu, "24 Haziran devletimizin bekası açısından çok önemli. Tabi buna karşı Cumhur ittifakı kuruldu. Oyunu bozmak için. Bunun karşısına bir şer ittifakı kuruldu. Burada CHP'ye gönül veren kardeşlerim var. Eskiden CHP Atatürk'ün partisiydi. Halkçılık, milliyetçilik onların okları vardı ama o okları kırdılar. O halk partisini bir grup teslim aldı. Bunu sizlerden rica ediyorum komşularınıza, akrabalarınıza geçmişte CHP'ye oy vermiş olanlara anlatın." şeklinde konuştu. Eroğlu, daha sonra, Şuhut ilçesine bağlı Karacaören köyündeki programa katıldı.