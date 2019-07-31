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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eroğlu Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - BAĞDAT

Eroğlu Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - BAĞDAT

- Eroğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya gelmesi - Editöre Not: Görüntü kaynağından sessizdir.Eroğlu Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştüBAĞDAT (AA) - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.Görüşme, Irak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.
Bağdat'a bu sabah gelen Eroğlu, Cumhurbaşkanı Salih'ten önce Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmüştü.Veysel Eroğlu'nun Bağdat'ta ayrıca Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal Adili ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması bekleniyor.Eroğlu'nun Irak lı yetkililerle görüşmesinde temel gündem maddesini iki ülke arasındaki su meselesi oluşturuyor.

Mehdi 

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