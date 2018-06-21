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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eroğlu: 'Bazen kuvvetli yağışlar vatandaşları gerçekten tedirgin ediyor' - AFYONKARAHİSAR

Eroğlu: 'Bazen kuvvetli yağışlar vatandaşları gerçekten tedirgin ediyor' - AFYONKARAHİSAR

Eroğlu: "Bazen kuvvetli yağışlar vatandaşları gerçekten tedirgin ediyor" - AFYONKARAHİSAR - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu gazetecilerin sorularını cevapladı - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Bütün Türkiye'deki yağış durumunu takriben üç gün, hatta bir hafta önce tahmin edebiliyoruz. Böylece vatandaşları ikaz ediyoruz. Hatta öyle ki cep telefonlarından dahi görülmesi mümkün. Bu bakımdan vatandaşlarımızdan meteorolojinin yaptığı ikazlara uymasını özellikle rica ediyorum"AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kent merkezindeki Karayolları Parkı'nda şehit aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, yağışlarla ilgili bir soru üzerine, bugün özellikle Ege Bölgesi'nde, Manisa, Kütahya, Bursa'nın bir kısmında kuvvetli yağış görüldüğünü aktardı. - "Yağış durumunu takriben üç gün, hatta bir hafta önce tahmin edebiliyoruz"Bakan Eroğlu, küresel iklim değişikliği sebebiyle üç aydaki yağışın 24 saatte ani olarak düşebildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:"Biz ancak can ve mal kaybını önleyecek tedbirler alıyoruz. Kuvvetli bir yağış gelince maalesef taşkınlar olabiliyor. Bunlara karşı bizim çok iyi ileri bir sistemimiz var. Oda şu; meteorolojik ölçüm istasyonları kurduk. Bütün Türkiye'deki yağış durumunu takriben üç gün, hatta bir hafta önce tahmin edebiliyoruz. Böylece vatandaşları ikaz ediyoruz. Hatta öyle ki cep telefonlarından dahi görülmesi mümkün. Bu bakımdan vatandaşlarımızdan meteorolojinin yaptığı ikazlara uymasını özellikle rica ediyorum."Bu hafta özellikle Kahramanmaraş, Osmaniye civarlarında kuvvetli yağış göründüğüne işaret eden Eroğlu, Cuma günü kuvvetli yağışların azalacağını bildirdi.Bakan Eroğlu, önümüzdeki hafta salı gününden itibaren yağışların sadece Marmara bölgesinde görüleceğini vurgulayarak, şunları söyledi:"İnşallah hayırlara vesile olur. Yağışlara ihtiyacımız vardı. Bazen kuvvetli yağışlar vatandaşları tedirgin ediyor, bazı sıkıntılara sebep oluyor. Mesela Afyonkarahisar 'da da ben burdayken bazı yerlerde oldu. Hemen anında müdahale ettik. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Bir ölüm hadisesi olmaması bizim sevincimiz. Can kaybı söz konusu değil. Geçmiş olsun diyorum. İnşallah bugünü de atlatırsak önümüzdeki haftadan itibaren herhangi problem görünmüyor."

İklim Değişikliği Meteoroloji Şehit Aileleri Küresel İklim Değişikliği Basın Mensupları 

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