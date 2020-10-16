- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend’e bağlı köyler görüntülendi
Bakanlık tarafından paylaşılan görüntü
( BAKÜ ) BAKÜ
- Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend iline bağlı köyler görüntülendi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend’e bağlı köylerin görüntülerini paylaştı.
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