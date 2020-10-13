- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabası görüntülendi

- Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlarda işgalden kurtarılan Hocavend’in Hadrut kasabası görüntülendi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend’in Hadrut kasabasının görüntülerini paylaştı.
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