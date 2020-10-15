Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Ermenistan cenaze töreni sırasında mezarlıktaki sivilleri vurdu - Cephelerde ağır kayıp veren Ermenistan, Terter’de mezarlığı vurdu

- Ermenistan cenaze töreni sırasında mezarlıktaki sivilleri vurdu - Cephelerde ağır kayıp veren Ermenistan, Terter’de mezarlığı vurdu

Hasar meydana gelen araç

Cenaze Mermi 

-Mezarlıkta meydana gelen hasar
-Detay

( TERTER ) - Ermenistan cenaze töreni sırasında mezarlıktaki sivilleri vurdu- Cephelerde ağır kayıp veren Ermenistan, Terter’de mezarlığı vurdu TERTER

- Ermenistan’ın Terter'de cenaze töreni sırasında mezarlıkta bulunan sivilleri vurması sonucu ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Ermenistan ordusu insani ateşkesi ihlal etmeye ve sivilleri hedef almaya devam ediyor. Cephede Azerbaycan askerlerinden kaçan Ermenistan ordusu, bu kez bir mezarlığı hedef aldı. Ermenistan ordusu, Terter’de bulunan Terter kent mezarlığına cenaze töreni sırasında top mermisi attı. Saldırıda 3 sivil vatandaş hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Mezarlıkta ve mezarlık yakınlarında bulunan araçlarda hasar meydana geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı