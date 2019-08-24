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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ermeni Vakfı, Kozan’daki tarihi manastırın iadesi için dava açtı Haberi

Ermeni Vakfı, Kozan’daki tarihi manastırın iadesi için dava açtı Haberi

Tarihi manastırdan görüntü

Düşman İşgali 

-Manastırın kalıntılarından görüntü
-Detaylar

( ADANA ) - ADANA

- Merkezi Lübnan’da bulunan Ermeni Vakfı tarafından Adana’nın Kozan ilçesindeki tarihi Kozan Kalesi eteklerinde bulunan Sis Manastırı’nın tapusunun kendilerine verilmesi için Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesine tapu iptal ve tescil davası açıldı. 2 Haziran 1920 yılında Kozan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun ardından bölgeyi terk eden Ermenilerin, bugün Adana’nın Kozan ilçesindeki atalarına ait olduğunu iddia ettikleri Kozan Kalesi eteklerinde bulunan tarihi Sis Manastırı’nı geri almak için Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesine tapu iptal ve tescil davası açtıkları kaydedildi. Geçmiş yıllarda yine tarihi manastırın Ermenilere iadesi için Kilikya Ermeni Katolikosluğu tarafından 28 Mayıs 2015 tarihinde önce Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na başvurulmuş, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun reddedilmesinin ardından buradan olumsuz yanıt alan Ermeniler davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürmüştü. Ermeni Kilisesi’nin başlıca dört ruhani merkezlerinden biri olan Kilikya Ermeni Katolikosluğu, Adana’nın Kozan (Sis) ilçesinde bulunan manastır ve tarihi Sis Ermeni Katolikosluğu’nun bulunduğu arazinin iadesine ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuşlardı. Ermeni Vakfı avukatları tarafından aradan geçen uzun zaman diliminin ardından yeniden Kozan 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak tarihi manastırın tapu iptal ve tescili için dava açtıkları kaydedildi.
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