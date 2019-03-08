Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti



- Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybetti. Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu yaptığı açıklamada, "10 yıldır hastanemizde tedavi gören Mesrob Mutafyan, maalesef 12.45'de geçirdiği bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştır" ifadelerini kullandı. Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Mesrob Mutafyan'ın 10 yıldır hastanelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Şirinoğlu, "Bugün 12.45'de bir kalp kiriz sonucu maalesef aramızdan ayrılmıştır. Değerli bir insanımızdı. Vatanına milletine düşkündü, fakat patrik olduktan kısa bir süre sonra maalesef bu rahatsızlığa yakalandı. Hastanemiz elinden geleni yaptı. Ama maalesef kurtaramadık kendisini" şeklinde konuştu.

Mutafyan'ın dünyada sevilen bir dini lider olduğunu vurgulayan Şirinoğlu, "Çok kültürlü biriydi. Böyle bir insan bir daha zor gelir kanaatindeyim" diye konuştu.

Şirinoğlu Mesrob Mutafyan'ın cenazesinin önümüzdeki günlerde son yolcuğuna uğurlanacağını söyledi.



(UK-ÖFA

