Ermenek'te madenci ailelerinin acıları 5 yıl geçmesine rağmen hala taze İzle

-Ayşe Gökçe ile röportaj

-Recep Gökçe ile röportaj

-Recep Gökçe'nin maden kazasında ölen oğlunun mezarındaki çiçekleri sulaması

-Maden faciasında oğlu ölen Seyde Çolak ile röportaj

-6 madencinin mezarı

-Arşiv görüntüler



( KARAMAN )- "Oğlum yüzme bilmezdi suyun içinde ne yaptı" sözleriyle hafızalara kazınan anne Ayşe Gökçe: “Ağlamaktan gözlerim görmez oldu” KARAMAN



- Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güzelyurt beldesinde, 18 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası 5’inci yılını doldururken, ailelerin acıları hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güzelyurt beldesinde 2018 Ekim 2014 tarihinde Has Şekerler Madencilik Şirketine ait linyit ocağında meydana gelen maden faciasında 38 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından 18 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. 18 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası 5. yılını doldurdu. Madenci yakınları facianın yıl dönümünde ilk günkü acılarını yaşayarak gözyaşı döktü. “Ağlamaktan gözlerim görmez oldu” Kazancı beldesi Gökçeler Mahallesinde yaşayan ve faciadan sonra kurtarma çalışmaları devam ederken, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı?" sözleriyle hafızalara kazınan Tezcan Gökçe’nin annesi Ayşe Gökçe, "Oğlumu çok özledim. Ağlamaktan gözlerim görmez oldu. Benim kuzum gibisi var mıydı? Gitme çocuğum boşla orayı dedik" diyerek gözyaşı döktü. Baba Recep Gökçe ise, "Senin için bir tarla satacağım gitme oğlum dedim. Ben burada vakit geçiremem dedi.

Öğleye haber geldi. Çok yalvardık ama gitti. Araba aldı yarısını ödedi yarısı ödenmemiş kooperatiften çağırdılar beni ‘biz üzerine kalem çektik oğlunuzun borcu yok’ dediler. Bu arabayı o aldıydı, oğlumuz aldıydı” dedi.

Acılı baba Recep Gökçe, daha sonra oğlu Tezcan Gökçe'nin mezarına giderek dua edip oğlunun mezarındaki çiçekleri suladı. “Oğlunu hatırlattığı için bahçeye gidemiyor” Güneyyurt beldesinde oturan ve aynı maden faciasında mesai arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybeden Hüseyin Çolak’ın annesi Seyde Çolak ise, aradan geçen 5 yıla rağmen acılarının hala devam ettiğini söyledi.



"Oğlumun şuralardan geçtiği günler gözümün önünden gitmiyor" diyen gözü yaşlı anne Seyde Çolak, “Bana oğlumu hatırlattığı için senelerdir bahçeye gitmem. Buralarda bir şeyler ekerim” diye konuştu.





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