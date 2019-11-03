Ermenek'in asırlık evleri turizme kazandırılıyor

-Kemal Sevimli ile röportaj

-Ermenek Barajı



( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN



- Karaman'ın 5 bin yıllık tarihe sahip olan Ermenek ilçesinde, asırlık evler teşvikler ve girişimcilerin gayretleriyle ilçe turizmine kazandırılmaya çalışılıyor. Genç turizmci Kemal Sevimli, Ermenek’teki asırlık tarihi evlerin turizme kazandırılması için kendi adına ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi.



İlçede çok sayıda asırlık tarihi evin bulunduğunu belirten Sevimli, “Bu evlerden biriside dedelerimizden bizlere kaldı. Ev yaklaşık 130 yıllık bir konaktır. Koruma kurulu bu evi tarihi eser olarak ikinci derece koruma altına aldı. Babaannem öldükten sonrada evde kimse oturmadı. Ailemizden herkes ayrı bir kenarda köşede Türkiye’nin farklı yerlerinde olduğu için sadece biz, babam ve kardeşlerim Ermenek’te yaşıyoruz” dedi.

“Yüksek lisansı memleketime hizmet etmek için yaptım” Kemal Sevimli, turizm işletmeciliğinde yüksek lisans yaptığını anlatarak, “Ermenek’e turizm açısından yeni bir misyon geliştirelim, yeni vizyon oluşturmak anlamında Ermenek’in eski evlerini turizme açalım düşüncesi ile aile büyüklerimle konuştuk. Aile büyüklerim de tamam dedikten sonra evi koruma kurulu izinlerine başvurarak izinler doğrusunda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK / IPARD) aracılığıyla buradaki eski evleri turizme açmak için elimizden geleni yapmaya karar verdik. Çünkü Ermenek, tarihi ve doğal güzelliğiyle 12 ay boyunca turizm yapılabilecek bir yer. Barajımız var, kanyonumuz var, kayak merkezimiz var, kısacası her şeyimiz var. Buraya gelen misafirler yıldızlı oteller yerine şehir içi otelleri daha çok eski otantik tarihi dokuyu hissettiren yerler aradığından dolayı Ermenek evleri de bunu çok barındırdığı için bu evleri turizme kazandırmak amacıyla bir gayrete girdik” diye konuştu.





loading...