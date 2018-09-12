Erkenci limonun hasadı sürüyor - MERSİN

: - Erkenci mayer cinsi limondan görüntüler - İşçilerin limon hasadını yapmalarından görüntü - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun limon hasadı yapma görüntüsü - Limonun dalındaki görüntüsü - Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile yapılan röportaj - Ziraat Mühendisi Aşkın Şahin’in konuşması - Limonun kasalardaki görüntüsü - Üretici Hasan Karaca ile yapılan röportaj - Hasat edilen limondan görüntü - Belediye Başkanı Tollu'nun işçilere cezerye tatlısı ikram etmesi Mersin 'de erkenci limonun hasadı sürüyor - Erdemli'de erkenci tür mayer cinsi limonun hasadı sürerken, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da limon hasadına katılıp, işçilere cezerye ikram ettiMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde erkenci tür mayer cinsi limonun hasadı sürerken, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da limon hasadına katılıp, işçilere cezerye ikram etti.Başkan Tollu, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde çiftçi Hasan Karaca'ya ait limon bahçesinde hasada katıldı. Limon kesimi yapan işçilerle kesim yapan Tollu, işçilere cezerye ikramında bulundu. Burada konuşma yapan Tollu, ilçede 110 bin dönüm arazide limon yetiştirildiğini ve yıllık ortalama 400 - 450 bin ton limon üretildiğini belirtti. Belediye olarak ilçede üretilen narenciye ve sebzelerin isim patentini almak için çalışma başlattıklarını ifade eden Tollu, "Öncelikle limon, domates ve muzun isim patentini alacağız. Ardından ilçemizde paketleme ve limonata fabrikası kurulması için çalışacağız. Erdemli halkı çalışkan bir toplum. Taşı toprak yapıp sebze meyve üreten bir halk." diye konuştu. Limon üreticisi Hasan Karaca ise, ilçede mayer cinsi limon üreticiliği yaptığını bildirdi.Dalında limonun 1,5 ile 2 lira arasında alıcı bulduğunu vurgulayan Karaca, "Şu anda limon fiyatları iyi. İnşallah sezon sonuna kadar fiyatlarımız biraz daha yükselir. Bir yıl emek verdiğimiz bahçelerimizde limonumuzu hasat ediyoruz. Bütün çiftçilerimize bol kazançlı sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.Karaca, hasadı yapılan limonun ihraç edildiğini sözlerine ekledi.