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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erken tanı ile kanserden kurtuldu - ŞIRNAK

Erken tanı ile kanserden kurtuldu - ŞIRNAK

- Şırnak Devlet Hastanesi - Lezgin Öter'e yapılan muayene - Dr. Sinan Aksoy'un konuşmasıErken tanı ile kanserden kurtulduŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta dudak kanseri teşhisi konulan Lezgin Öter (45), başarılı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.Beytüşşebap ilçesi Ayvalık köyünde 15 gün önce dudak kaşıntısı ve uyuşması şikayetiyle Şırnak Devlet Hastanesine başvuran Öter'in yapılan tetkiklerinde alt dudak kanseri başlangıcı teşhisi konuldu. Teşhisin ardından yapılan ameliyat sayesinde tümör alındı.Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Sinan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak ’ta ilk defa bu ameliyatın gerçekleştirdiğini belirterek, "Kanseri erken tespit ettiğimiz için hem yeme hem de dudağın fonksiyonlarını korunmuş olduk." dedi.
Öter de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ameliyat 

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