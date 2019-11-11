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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Erken evlilik mağduru ailesine kavuştu

Erken evlilik mağduru ailesine kavuştu

-Çiftten detaylar

Salar Göreme 2009 Yılı 

--Düğün albümünü incelemeleri
--Röpler

( SİVAS -ÖZEL)- Tartışılan yasa yüzünden, işinden oldu, çocukları babasız büyüdü, hem kendi hem ailesi mahkum edildi SİVAS

- Tartışılan yasa yüzünden, işinden oldu, çocukları babasız büyüdü, hem kendi hem ailesi mahkum edildi. Hayatı kararan genç 5 yıl sonra tahliye edilerek ailesine kavuştu. Sivas’ta 18 yaşının altında gerçekleştirdiği evlilik nedeni ile 2014 yılında cezaevine giren Levent Tan, yaşadığı onca zorluğun ardından cezasını tamamlayarak ailesine kavuştu. 2006 yılında 17 yaşındayken 14 yaşındaki Leyla Tan ile imam nikahlı olarak evlenen Tan’a, 2009 yılında tedavi için gittikleri bir doktorun şikayeti üzerine dava açıldı. Çocukları babasız büyüdü 2011 yılında ise Uzman Çavuş olan Siirt’te göreve başlayan Tan’ın davası 2014 yılında sonuçlandı. Cinsel suçlu olarak hüküm verilen genç ailesinde ve bu süreçte doğan iki çocuğundan kopartılarak cezaevine konuldu. Ceza evinde kaldığı 5 yıl içerisinde ailesi ekonomik sıkıntılar yaşadı. Çocukları babalarını göremedin büyüdü. Kendisi cezaevinde ailesi ise dışarıda mahküm oldu. Yasa mağdur etmeye devam ediyor Bugün tartışılan yasanın mağduru olan Tan geçtiğimiz günlerde cezasını tamamlayıp tahliye edilerek ailesine kavuştu. Ancak Tan yasanın mağduru olmaya devam ediyor. Cinsel suçlar kapsamında hüküm giydiği için iş bulamıyor. Ailelerin dağılmasını mı istiyorlar Levent Tan yaşadığını sıkıntılı sürecin hayatını kararttığını belirterek, “Herkes yasaları bilmeyebilir. Biz bir kanun maddesini çiğnemiş olabiliriz. Ancak bunun bedeli hayatları karartmak olmamalı. Benim hayatım karardı. Çocuklarım babasız büyüdü. İşimden oldum. Bende ailemde mahküm oldu. Cinsel suçlar kapsamında hüküm giydiğim için iş bulamıyorum. Bu yasanın düzeltilmesi lazım. Halen içerine yakanlar ve yeniden hüküm giyenler var. Ne istiyorlar. Boşanmalarını mı”dedi.
Leyla Tan ise eşinin cezaevine girmeyi ile zor günler geçirdiklerini belirtip eşine kavuştuğu için şükrettiğini söyledi.

Leyla Tan, verilen ceza ile üzerlerine çamur atılıp mağdur edildiklerini ifade etti.

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