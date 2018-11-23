Erkek yolcu kadın sürücüyü darp etti Haberi

-Polis merkezinin görüntüsü

-Kadının polis merkezinden çıkartılması

-Ambulansın gelmesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Olayı görenlerin anlatması

-Kadının hastaneye getirilmesi

-Hastane acil servisine alınması

-Yaşlı adamın adli tıpa getirilmesi

-Adli tıpa alınması

-Adli tıptan çıkartılması



( ADANA )- Adana'da yaklaşık 2 ay önce kaldırılan durakta inmek isteyen yaşlı adam durmayan belediye otobüsünün kadın sürücüsünü darp etti- Kadın sürücü yolcularla birlikte polis merkezine gelirken, kadın hastaneye kaldırıldı ADANA



- Adana'da yaklaşık 2 ay önce kaldırılan durakta inmek isteyen yaşlı adam durmayan belediye otobüsünün kadın sürücüsünü darp etti. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahalleside meydana geldi. İddiaya göre Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüsünde sürücü olarak çalışan Emine Özkul, Kozan Yolu'ndan ilerlerken 72 yaşındaki Necmi Bayar inmek için düğmeye bastı. Ancak Özkul, durmayınca Bayar, kadın sürücünün yanına gidip "Neden durakta durmuyorsun inmek için düğmeye bastım" dedi.

Kadın sürücü ise "Sizin inmek istediğiniz durak kaldırıldı sonraki durakta duracağım orada inin" dedi.

Bunun üzerine sinirlenen Bayar, kadın sürücüye inmek istediğini söyledi.



Kadın sürücü ise durmayınca Bayar bu kez otobüs hareket halindeyken kadına saldırdı. Kadın sürücü bir süre sonra diğer durağa gelip durdu. Bayar bu duruma çok sinirlenerek sürücüye saldırıp yumruklamaya başladı.

Kadın sürücünün gözünün altı, aldığı yumruk darbeleriyle şişti. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle kadın sürücü yaşlı adamın elinden kurtarıldı. Kadın sürücü otobüsün kapısını açmayarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis otobüsü içindeki yolcularla birlikte polis merkezine getirdi. Kadın sürücü ise polis merkezine gelen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşadığı olaya üzülün kadın sürücü hastaneye alınırken yüzünü kapattı. Onu darp eden yaşlı adam ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Olayı gören bir vatandaş ise "Yaşlı adam kadını erkeği döver gibi dövüyordu. Sürekli ona yumruk atıyordu" dedi.

(FKE-

