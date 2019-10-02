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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Erkek veli kadın öğretmeni böyle darp etti İzle

Erkek veli kadın öğretmeni böyle darp etti İzle

-güvenlik kamerası-

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Kadın Öğretmen Öğretmenler Öğrenci Velisi 

-Kadın öğretmen ile kadın velinin tartışması
-Kocasının gelmesi ve öğretmenle tartışması
-Kadın öğretmene vurması ve saçından tutup itmesi
--aküel-
-Okuldan görüntü
--Arşiv görüntüler-
-Kadın öğretmenin hastaneye getirilmesi
-Hastanede yatan kadın öğretmenden görüntü
-Öğretmen Nigar Özçelik'in konuşması

( MERSİN )- Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı- Görüntülerde, önce kadın öğretmene vuran velinin, ardından saçlarından tutup ittiği görüldü MERSİN

- Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, önce öğretmene vuran velinin, ardından saçlarından tutup ittiği görüldü.
27 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'na gelen bir kadın veli, öğretmen Nigar Özçelik (50) ile çocuğuna bağırdığı iddiasıyla tartışmış, daha sonra velinin eşinin de gelmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Olayda darp edilen öğretmen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, veli ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılmıştı.Darp anları kameralara yansıdıÖte yandan, öğretmenin darp edilme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine göre, okula gelen kadın veli, öğretmen ile tartışmaya başlıyor. Bir süre tartışan veli ve öğretmeni, çevredeki diğer öğretmenler sakinleştiriyor. Ardından velinin eşi ile arkadaşı gelerek, öğretmenle tartışmaya başlıyor. Tartışma sırasında önce öğretmene vuran ardından saçından tutarak iten veli, sınıfa giren öğretmenin peşinden giriyor. Daha sonra araya girenler tarafından sakinleştirilen veli, okuldan ayrılıyor.
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