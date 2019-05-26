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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Erkek polis, kadın meslektaşını öldürdü

Erkek polis, kadın meslektaşını öldürdü

Tacettin aslandan görüntü

İlk Müdahale Kadın Cinayeti Olay Yeri İnceleme Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri 

-Olay yerinden görüntü
-Polislerden görüntü
-Apartmandan görüntü
-Daireden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da kadın cinayeti DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da erkek polis, kadın meslektaşını göğsünden vurarak öldürdü. Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 876. sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. isimli erkek polis, aralarında gönül ilişkisi bulunan M.Ü. ile sabah saatlerinde tartıştı. Bir süre sonra tekrar bir araya gelen ikiliden M.Y., tabancası ile M.Ü.’nün göğsüne ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Göğsünden yaralanan talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı M.Ü., olayın ardından güvenlik güçlerine teslim olurken, olay yeri inceleme ekipleri de evde delil çalışması yaptı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da, olayın haber verilmesi üzerine bölgeye geldi. Bir süre incelemelerde bulunan Aslan daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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