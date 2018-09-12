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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Erkek cesedi bulundu - ÇORUM

Erkek cesedi bulundu - ÇORUM

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin incelemeleri - Olay yerinde bir vatandaşın polise bilgi vermesi Çorum 'da erkek cesedi bulunduÇORUM (AA) - Çorum 'da bir arazide, 85 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.Çepni Mahallesi, İskilip 5. Sokak'ta kiremit fabrikasının yükleme alanı olarak kullandığı arazide, kiremit yığınları arasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören fabrika işçileri durumu polise bildirdi.Polisle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yaşlı kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan, yanında bastonu ve ekmek poşeti bulunan cesedin, yapılan araştırmada 85 yaşındaki Hüseyin Kayman'a ait olduğu öğrenildi.Üzerinde herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmayan Kayman'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Fabrika Aston Sağlık Ekipleri 

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