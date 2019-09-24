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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı İzle

Erkek arkadaşı genç kadına dehşeti yaşattı İzle

Vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen olay anı

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-Olay yerinden güvenlik kamera görüntüsü
-darp edilen kadından detay
-ambulansa bindirilmesi
-genel ve detay
-şoka giren müşterilerden detay
-genel ve detay

( İSTANBUL ) - ÖZEL)- Araba içinde darp edilen kadını, vatandaşlar kurtardı- Genç kadının çığlıkları bir vatandaşın kamerasına böyle yansıdı İSTANBUL

- Avcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı. Olay, dün öğlen saatlerinde Avcılar Tahtakale mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir birlikte olduğu öğrenilen çift, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halinde ilerleyen aracın içinde kavga etmeye başladı.
Kavga nedeniyle arabadan inmek isteyen Nida A.’ya erkek arkadaşı izin vermeyerek darp etmeye başladı.
Genç kadını darp eden kişi, önce yumruk attı daha sonra saçlarını yoldu. Göğüs kafesine ve kafasına defalarca yumruk yiyen kadın, arabanın içinde feryat ederek yardım istedi. Bu sırada yoldan arabasıyla geçen bir vatandaş sesleri duyarak genç kadının yardımına koştu. Duyarlı vatandaş, arabanın içinde darp edilen kadını erkek arkadaşının elinden zor kurtardı. Olayı gören vatandaşlar ise olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye götürdü. Genç kadının feryadı kamerada Araç içinde darp edilen kadının çığlıklarını duyarak balkona çıkan bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülere genç kadının arabadan kaçarken feryat etmesi ve vatandaşların yardıma koşması yansıyor. Olay yerinde bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise beyaz renkli bir aracın yolda ilerlerken bir anda durduğu daha sonra yoldan geçen bir aracın durup kadının yardımına koştuğu görülüyor.
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