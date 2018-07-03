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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Erik toplamak isterken ağaçtan düştü

Erik toplamak isterken ağaçtan düştü

Ambulansın gelişi

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Kayınvalide Sağlık Ekipleri 

-Yaralının sedye ile hastaneye getirilmesi
-Hastane ve acil servisten detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta erik toplamak isteyen kadın ağaçtan düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay akşamüzeri Karaelmas Mahallesi Kaya Sokak üzerinde meydana geldi. 57 yaşındaki Gökcen B., mahallede komşuları ile birlikte erik toplamak istedi. Ağaca çıkan talihsiz kadın erik topladığı sırada yaklaşık 2 metre yüksekten zemine çakıldı. Yakınlarının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gelininin yaralandığını gören kayınvalidesi de kısa süreli baygınlık geçirdi. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökcen B.'nin tedavisi sürüyor.
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