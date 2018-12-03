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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Erik ağacı meyve verdi - MUĞLA

Erik ağacı meyve verdi - MUĞLA

- Erik ağacından görüntü - Eriklerden detay - Erik fotoğrafı çekenler - 88 yaşındaki Mehmet Kadri Tanır'ın konuşması Muğla 'da erik ağacı meyve verdi - Hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceyi bulduğu Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde Aralık ayında meyve veren erik ağacı görenleri şaşırttıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde, hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu "yalancı bahar" nedeniyle erik ağacı meyve verdi.Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacısının bahçesindeki erik ağacının Aralık ayında meyve vermesi vatandaşlarda şaşkınlığı yol açtı.Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu ilçede, meyveleri görenler ağacı cep telefonlarıyla görüntüledi.İşletme sahibi Adem Sağır ise ilk kez bir ağacın bu dönemde meyve verdiğini gördüğünü söyledi.

Sağır, "Aralık ayında hava daha soğuk oluyordu. Bu sene havalar çok sıcak gidiyor. Ağacın da bundan dolayı erken meyve verdiğini düşünüyoruz." dedi.
Mahallede yaşayan 88 yaşındaki Mehmet Kadri Tanır da ilk kez aralık ayında erik ağacının meyve verdiğini gördüğünü kaydetti.

Hava Sıcaklığı Erik Ağacı 

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