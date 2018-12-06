Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Erik ağacı kışın ortasında çiçek açtı İzle

Erik ağacı kışın ortasında çiçek açtı İzle

Ağaçtan görüntüler

Sanal Ortam Erik Ağacı Kış Mevsimi 

-Röportaj

( ESKİŞEHİR )- Sitenin bahçesindeki erik ağacının çiçek açması vatandaşları şaşırttı- Çiçek açan erik ağacının bulunduğu sitede oturan Abdullah Yılmaz:- “Sanal ortamda paylaştığımda çok dikkat çekici olduğu ifade edildi” ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de bir erik ağacının kış mevsiminde çiçek açması görenleri hayrete düşürdü. Eskişehir’in Keskin Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesindeki erik ağacında çiçek açtı. Bunun yanında üzerinde iki tane de yazdan kalma olduğu tahmin edilen meyvesi olan ağacın bu soğuk havalarda çiçek açması görenleri şaşkına çevirdi. Adeta ilkbahar mevsiminden kalma bir görüntü oluşturan erik ağacının bulunduğu sitede oturan Abdullah Yılmaz, bunun hayret verici bir şey olduğunu ifade ederek, çok dikkat çektiğini söyledi.

Yılmaz, bu durumun sitenin bulunduğu bölgedeki sıcak hava akımından kaynaklandığını tahmin ettiklerini anlattı. “Sanal ortamda paylaştığımda çok dikkat çekici olduğu ifade edildi” Ağacın fotoğrafını sanal ortamda paylaşan Yılmaz, meyvelerin yazdan kalma olmadığını söyleyerek, “Sokakta yürürken erik ağacının meyve verdiğini ve çiçek açtığını fark ettik. Kışa girerken bu çok alışılagelmiş bir şey değil. Aklıma Arap Baharı, Avrupa Baharı gibi zamansız hareketler geldi, bana bunları çağrıştırdı. Nasıl bu mevsimde açan çiçeklerin kar yağdığında donmaya, üşümeye, meyve veremeyecek sonuca ulaşması takdir edilmiş bir sonuçsa, zamansız yapılmış her şeyin sonunun da hüzün olduğunu düşündüm. Bu sıkıntıyı yaşayan ağaçlar, insanlar adına üzüntümü ifade ettim. Sanal ortamda paylaştığımda çok dikkat çekici olduğu ifade edildi. Hayret verici bir şey. Allah’ın her şeye gücü yeter. İsterse bu mevsimde çiçek açtırır, meyve verdirir bunu da görüyoruz. Allah’ın gücünü, büyüklüğünü de gösteriyor aynı zamanda. Taze meyveler var. Bu süreçte ortaya çıktığını tahmin ediyorum. Yazdan kalan meyve değil sanırım” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı