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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit sayın evinde ölü bulundu

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit sayın evinde ölü bulundu

Olay yeri

Polis Adli Tıp Cenaze İtiraf Gizli Tanık 

-Bina
-Komşularla röportaj
-Ümit sayının arşivi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ergenekon kumpas davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın evinde ölü bulundu. Sayın’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor. Ergenekon Kumpas davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın Kadıköy Merdivenköy’deki evinde ölü bulundu. Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken , Sayın’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi.

Ergenekon Kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.
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