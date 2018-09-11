Ergenekon davası mütalaanın hazırlanması için ertelendi



- İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen Ergenekon davası savcının mütalaasını hazırlaması için ertelendi. Yargıtay’ın bozma ilamından sonra İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülmesine devam edilen Ergenekon davasının 6. Duruşması yapıldı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya aralarında CHP eski Milletvekili Dursun Çiçek’in de bulunduğu bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından celse arasında mahkemeye ulaşan belgeler okundu. Mahkeme heyeti başkanı, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Danıştay saldırısına ilişkin aralarında Alparslan Aslan’ın da sanıkları yönünden Silahlı terör örgütü yöneticiliği ve Anayasaya karşı suçlar yönünden dosyanın terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından açılan dava dosyasının kendi mahkemelerine gönderildiğini hatırlattı. Bunun üzerine mahkemelerinin, Danıştay saldırısı davasındaki Silahlı terör örgütü yöneticiliği ve Anayasaya karşı suçlar kısmından görevli olmadığı cevabına rağmen Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kısımdan Danıştay saldırısı dosyasını kendi dosyaları ile birleştirilmesi üzerine dosyanın yetki uyuşmazlığının çözümü için Yargıtay 5. Ceza dairesine gönderildiği ve Yargıtay 5. Ceza dairesinin kararı üzerine kendi inisiyatifleri dışında Danıştay saldırısı dosyasının bu yönüyle kendi dosyalarıyla birleştiğini kaydetti.

Basın yoluyla Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinin Danıştay saldırısıyla ilgili davada karar verilmesinin öğrenilmesi üzerine UYAP’tan gerekçeli karar örneğinin alınmak istendiğini aktaran mahkeme başkanı, ancak 10 Eylül itibariyle gerekçeli kararın henüz yazılmadığının anlaşılması üzerine aynı gün Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinden yazıyla duruşma tutanak örneğinin istendiği, kalem görevlilerince gerekçeli karar onaylanmadan duruşma tutanağının gönderilemeyeceğinin aktarıldığı tutanağa yazdırdı. Duruşmada daha sonra söz alan sanıklar Danıştay saldırısı sanıklarına ilişkin dosyanın başka bir esas üzerinden görülmesini istedi. Söz alan sanıklar yaklaşık 11 yıldır devam eden Ergenekon davası nedeniyle mağduriyetlerinin devam ettiğini ve derhal beraatlerine karar verilmesini talep ettiler. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dava dosyasının duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (YM-EY

