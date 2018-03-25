Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Ergene taştı, konutların deposunu su bastı

Ergene taştı, konutların deposunu su bastı

Ergene Nehri, Su Baskını

( EDİRNE ) EDİRNE

Tarım Kömür Sobası Gübre 


- Edirne'de yağışların artması nedeniyle taşan Ergene Nehri’nin kenarında bulunan konutların depo ve kalorifer dairelerini su bastı. Ergene Nehri’nin taşması sonucu nehrin kenarında bulunan konutların depo ve kalorifer dairelerini su bastı, tarım arazileri de sular altında kaldı. Vatandaşlar tarlalara gübre atmak için giremediklerini belirtti.
Kendi imkanlarıyla set yaparak taşkından korunmaya çalıştıklarını söyleyen vatandaşlar, konutların kalorifer dairesini su basması nedeniyle elektrikli soba ya da kömür sobası ile ısındıklarını söyledi.


İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı