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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ergene Nehri'nin debisi yükseldi - KIRKLARELİ

Ergene Nehri'nin debisi yükseldi - KIRKLARELİ

- Ergene Nehrinden görüntüler Kırklareli 'nde sağanak - Ergene Nehri'nin taşması sonucu Pehlivanköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapandı - Demirköy'de toprak kayması nedeniyle ilçeye ulaşım sağlanamıyorKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Pehlivanköy ilçesinde bazı bölgelerde yatağından çıkan Ergene Nehri etrafa yayıldı.Nehrin taşması nedeniyle ilçeye ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.Demirköy ilçesinde de toprak kayması meydana geldi.İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Yol Bitti Komutanım mevkisinde toprak kayması meydana geldi.Yola düşen toprak ve taş parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Demirköy Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Toprak Kayması 

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