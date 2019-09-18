Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ergene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazır

Ergene Havzası için üçüncü tünel açma makinesi hazır

Genel ve detaylar

( ANKARA ) ANKARA

Uzunlu Fabrika Sanayi Bölgeleri Hava Kirliliği Forma 


- E-Berk, Ergene Havası projesi için hazırlanan üçüncü tünel açma makinesi için banttan indirme töreni düzenledi.
E-Berk’in Ankara’nın Temelli'de bulunan fabrikasında gerçekleştirilen tünel açma makinesi banttan indirme törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Derval katıldı.
E-Berk’in TÜBİTAK TEYBED 1501 projesi kapsamında ürettiği yeni tünel açma makinesi Türkiye için önemi büyük olan Ergene Havzası projesinin bitirilmesinde kullanılacak. Ürettiği tünel açma makinesiyle Türkiye’yi dünyada tünel açma makinesi üreten sekizinci ülke konumuna getiren E-Berk, Ergene hayalinin gerçekleşmesine ortak oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemle üzerinde durduğu ve bir an önce bitirilmesini istediği Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yürütülen proje için E-Berk tarafından TÜBİTAK desteği ile yeni bir tünel açma makinesi üretildi. Yaklaşık olarak 12 bin parçadan oluşan ve 120 ton ağırlığında olan tünel açma makinesi, günlük ortalama 20 metre kazı performansı sergileyecek. 60 metre uzunluğunda olan makine, toplamda 2 bin 500 metrelik bir kazı gerçekleştirecek. E-Berk tarafından üretilen tünel açma makinesiyle yaklaşık olarak 30 milyon liralık bir iş bitirilmesi hedefleniyor. TÜBİTAK desteğiyle E-Berk tarafından üretilen tünel açma makinesi, Ergene Havzası içinde yer alan organize sanayi bölgelerinin havzada oluşan su, toprak ve hava kirliliğini önlemek amacıyla yürütülen projenin bir an önce bitirilmesine destek olacak. (MH-BC -
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı