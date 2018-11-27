Ergene'den çıkan su tarımda ve diğer sektörlerde kullanılabilecek - TEKİRDAĞ İzle
- Şehirden detay - Ergene Nehrinden detay - Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak ile röportajErgene'den çıkan su tarımda ve diğer sektörlerde kullanılabilecek - Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında yüzde 85'i biten çalışmaların, gelecek yıl tamamlanması bekleniyor - Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak: - "Daha üst kodlardan çıkacak olan ve bu projeden sonra kendi cazibesiyle akarak Meriç'e ulaşan suyu, vatandaşlarımız tarımda ve diğer sektörlerde kullanabilecek. Suyun debisinde belki biraz azalma olacak ama var olan suyun kullanımı vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak" - "1975'li yıllardan bu yana sanayiden dolayı kirletilmiş ve kimsenin yatırım yapmadığı bir konuya bu hükümet döneminde el atılarak bu problem ortadan kaldırılmış olacak. Proje tamamlandığında Marmara Denizi'nin de olumsuz etkilenmemesi için arıtılan su, denizin 47,5 metre derinliğinde, 4,5 kilometre açığına deşarj edilecek"TEKİRDAĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Ergene Havzası Eylem Planı kapsamında yüzde 85'i biten çalışmaların, gelecek yıl tamamlanması bekleniyor. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2011 yılında devreye girdiğini hatırlattı.Eylem planı kapsamında dere yataklarının temizlendiğini belirten Albayrak, Çorlu, Çerkezköy, Muratlı, Malkara, Saray, Hayrabolu, Kırklareli, Pınarhisar, Vize, Babaeski, Uzunköprü ve Keşan'da evsel atık arıtma tesislerinin tamamlandığını ifade etti. Albayrak, "Bölgemiz bir sanayi şehri olduğu için, sanayiden kaynaklanan özellikle su kirliliğinin önüne geçilebilmesi için Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde, Tekirdağ 'da Türkiye'nin en büyük çevre projesi yürütülüyor." dedi. Ergene Nehri'nin kirlilik sorununun 40 yıllık bir sorun olduğunu ve bu hükümet döneminde sorunun çözüleceğini belirten Albayrak, "Bu çevre projesi kapsamında, ilimizde 5 tane ortak büyük atık su arıtma tesisi ve bu arıtılan suyun 80 metrelik kollektör hattıyla birlikte derin deşarj yöntemiyle Marmara Denizi'ne deşarjı gerçekleştirilecek olan projede sonlara gelinmiş durumda. 2019 yılı içerisinde projenin tamamlanmasıyla birlikte ilimizde bulunan bütün sanayi bölgelerindeki atık sular, bu tesislerde arıtıldıktan sonra Ergene Havzası'na verilmeden Marmara Denizi'ne arıtılmış bir şekilde verilecek." dedi. - "Ergene'nin daha temiz suya kavuşacağı günlere az kaldı"Ömer Albayrak, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın Türkiye'de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük çevresel koruma planı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Daha üst kodlardan çıkacak olan ve bu projeden sonra kendi cazibesiyle akarak Meriç'e ulaşan suyu, vatandaşlarımız tarımda ve diğer sektörlerde kullanabilecek. Suyun debisinde belki biraz azalma olacak ama var olan suyun kullanımı vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak. Atık su arıtma tesisleri inşaatları yüzde 85 oranında tamamlandı. Tesislerden 2 tanesi şu anda devreye alınmış durumda. Organize sanayilerinin de kendi alt yapılarını yapmalarıyla birlikte 2019 yılında tüm proje hayata geçirilecek."Ergene'nin daha temiz suya kavuşacağı günlere az kaldığını belirten Albayrak, "1975'li yıllardan bu yana sanayiden dolayı kirletilmiş ve kimsenin yatırım yapmadığı bir konuya bu hükümet döneminde el atılarak bu problem ortadan kaldırılmış olacak. Proje tamamlandığında Marmara Denizi'nin de olumsuz etkilenmemesi için arıtılan su, denizin 47,5 metre derinliğinde, 4,5 kilometre açığına deşarj edilecek. Alt akıntıya verilen suyun sudaki canlılara zarar vermemesi için bütün tedbirler alınmış olacak." bilgisini verdi.