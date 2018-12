Ergene’de sevgiye engel yok...Engelliler ve aileleri programda bir araya geldi Haberi

-Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in konuşması



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Ergene Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Ergene Belediyesi Pınarbaşı Düğün Salonu’nda engellilere ve ailelerine yönelik program düzenlendi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Ergene’de ikamet eden engelliler ve aileleri katıldılar. “Biz bu yola sevgi ile çıktık” Düzenlenen programda konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ben her zaman söylüyorum biz bu yola sevgiyle çıktık. Sevgimizle ileriye devam edeceğiz inşallah. Sizden aldığımız destekle sizden aldığımız güvenle, Allah’ın izniyle her günümüz bu şekilde devam edecek. Biliyorsunuz bugüne kadar, Ergene’de birçok projeye imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Bugün sevgi günü, hepimiz engelli adayıyız. Ben de engelli adayıyım. Tüm kardeşlerimizin bugünün kutluyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Beren Bebek Kreşini açacağız” Programın yapıldığı Pınarbaşı Düğün Salonu ile ilgili olarak da bilgi veren Başkan Yüksel, “Bu salonu bizler 19 Mayıs’ta açmıştık. Bu projelerden Ergene’de üç tane yaptık. Bir tanesi de Kırkgöz Mahallesi’nde tamamlamak üzereyiz. Yine aynı projeden Esenler Mahallesi’nde de devam ediyor. Ergene’de pek çok projeyi hayata geçirdik. Üç tane düğün salonu, spor salonu, spor tesisi yaptık. Şu anda en önemlisi eğitim. Bizler eğitimden yanayız. Eğitim - öğretime önem veriyoruz, destek veriyoruz. Engelleri eğitimle aşıyoruz. O yüzde Yeşiltepe Mahallemizde güzel bir projeye imza attık. İsmini de tren kazasında yitirdiğimiz Beren bebeğin adını verdik. Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Beren Bebek Projesi’ni, Beren Bebek Kreşi’ni Allah kısmet ederse sizlerle birlikte açacağız” diye konuştu.

“Çalışan annelerimize destek olacağız” Çalışan annelerimiz bizim için çok önemli diyen Rasim Yüksel, “Türkiye’de ekonomik şartlar belli. O yüzden çalışan annelerimize destek olacağız. Çocuklarımızı en iyi şekilde eğiteceğiz. Onların da derdine derman olacağız. Tüm annelere, babalara, katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah kısmet ederse genç kardeşlerimiz için projelerimiz var. Bugüne kadar yüzlerce akülü araç dağıttık. En önemlisi de sizler için sevgi aracımız var. Anneler babalar, çocuklarınızı istediğiniz zaman istediğiniz yere ulaştırmamız için bizlerle temasa geçmenize gerek yok. Her yere sevgi aracımızla sizleri ulaştırabiliriz. Gençler için engelli kardeşlerimiz için onlar için özel parklar tasarlıyoruz. Yeni dönemde Allah’ın izniyle hafta sonlarını geçirebilecekleri eğlenebilecekleri parkla yapacağız. Onları da düzenleyeceğiz ve bu güzel eserleri sizlere kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Ergene’deki engelliler ve aileler için düzenlenen programda Ergene Belediyesi Minikler Halk Dansları Grubu ile Ergene Belediyesi Çocuk Korosu da programda sahne alarak hünerlerini sergilediler.