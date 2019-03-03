Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Ergene'de fabrika yangını - TEKİRDAĞ

Ergene'de fabrika yangını - TEKİRDAĞ



: - Yangın söndürme çalışmalarından görüntüler Tekirdağ 'da kağıt fabrikasında yangın - Ergene ilçesinde bir kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.Ulaş Mahallesi Edirne yolu üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören görevliler, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen Çorlu ve Ergene Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İş makineleri de soğutma çalışmalarında itfaiyeye destek verdi.Hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Fabrika Kağıt Fabrikası Bild Yangına Müdahale Trol 

İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
PKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha EdildiPKKlı Teröristlerin Kullandığı Mağara İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı