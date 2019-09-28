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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ergene'de bir kişi, kayıp eşini arıyor - TEKİRDAĞ

Ergene'de bir kişi, kayıp eşini arıyor - TEKİRDAĞ



: - Ali Kundakçıoğlu'nun açıklaması - Kayıp eşin fotoğrafıTEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde bir kişi, kayıp eşinin bulunması için polis ve jandarmaya başvurdu.Velimeşe Mahallesi'nde yaşayan Ali Kundakçıoğlu, yaklaşık bir ay önce hastaneye gidiyorum diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan eşi 26 yaşındaki Neslihan Kundakçıoğlu'nu arıyor.Kayıp eşinin bulunması için polis ve jandarmaya başvuran Kundakçıoğlu, şöyle konuştu:"Eşimle 4 yıl önce evlendik. Aramızda bir kavga ve tartışmamız da olmadı. Kendisi sabah evden hastaneye gitmek için çıktı ve bir daha gelmedi. Saatin ilerlediğini fark ederek telefonunu aradım ulaşamadım. Eşim hiç bir zaman telefonunu kapatan biri değildi. Sonra şüphelenerek hastaneye gittim. Bir ay olmasına rağmen eşimden bir haber yok, sağlığından endişeliyim."

Polis Hastane A Haber Jandarma 

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