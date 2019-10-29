Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Ergene 100. Yıl Parkı açıldı

Ergene 100. Yıl Parkı açıldı

Parkın genel görüntüsü

Kaymakamlık İlham Sivil Toplum Allah Öğrenciler 

-Park tabelası
-Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in konuşması
-Açılış kurdelesinin kesilmesi
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Ergene Belediyesi tarafından ilçenin Marmaracık Mahallesi’nde kazandırılan 100. Yıl Parkı düzenlenen törenle açıldı. Marmaracık Mahallesi’nde yaklaşık 6 dönüm alan üzerine inşa edilen 100. Yıl Parkı'nda çocuk oyun gruplar, açık hava spor aletleri, kamelyalar, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar bulunuyor. Ergene 100. Yıl Parkı Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, birim müdürleri, daire amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Açılış töreninde konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Büyük coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yılında, Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda Ergene ilçemizde de durmadan yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de çok güzel bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu sizlerle paylaşıyor, bu parkımızın mahalle halkımıza, gençlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bugüne kadar her mahallemizde projelerimizi hayata geçirdik, bugün de bu projemizin açılışını sizlerle beraber yapacağız” dedi.
Yine Marmaracık Mahallemizde büyük bir projeyi hep beraber projelendirdik diyen Başkan Yüksel, “Kalkınma ajansıyla beraber ortak projemiz Atatürk evini ilçemizde kaymakamlık binasının yanına temelini hep beraber çok yakında atacağız. Çok güzel bir proje. Bu proje ilçemizi turizm anlamında bölgesel anlamda gelişmelere açık bir proje olduğu için canlandıracağını düşünüyorum. İnşallah bu projeyi de hep beraber açılışını yaparız. Çok yakında kalkınma ajansı ile beraber temelini atacağız” diye konuştu.
Protokol konuşmaları ve Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Akademisi öğrencilerinin gösterilerinin ardından açılış kurdelesi kesilerek park alanının resmi açılışı yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı