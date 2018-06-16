- Ergani’de duvar tartışması: 3 yaralı Haberi



- Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Dereboyu köyünde akraba olan iki aile arasında duvar meselesi yüzünden çıkan tartışmada 3 kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Ergani ilçesi Dereboyu köyünde meydana geldi. Köyde ikamet eden ve akraba olan iki aile arasında duvar meselesi yüzünden dün tartışma çıktı. Köylülerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Bugün sabah saatlerinde yine başlayan tartışma sonucu uzaktan ateş edilmesi sonucu 3 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Köydekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (EK-

