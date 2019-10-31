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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ergan Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ergan Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ergan Dağı'nın yüksek kesimlerine yağan kar

Hava Sıcaklığı Batıl Gesi Yağan 

-Röportajlar
-Koyun sürüsü ve çobanın konuşması
-Detay görüntüler

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da Ergan Dağı'nın zirve noktalarına kar yağdı.3 bin 256 metre yükseklikteki Ergan Dağı'nın zirve noktaları beyaza büründü. Kentte aralıklı etkili yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Yüksek kesimlere yağan karla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşanmaya başlandı. Vatandaşlar yavaş yavaş kışın kendini hissettirmeye başladığını söyledi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesinde havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olarak geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.Rüzgarın batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 8 derece olarak kaydedildi.
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