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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Eren Günü etkinliklerinde silahlar susmadı,vatandaşlar silah sesleri arasında dua etti

Eren Günü etkinliklerinde silahlar susmadı,vatandaşlar silah sesleri arasında dua etti

Kartal Gölü silah sesi

Gesi Festival Şafak Vakti 

-Sabaha karşı kartal Gölü detayları çadır ve kamp alanı
-Eren yaylası
-Eren Yaylası'nda silah sesleri
-Yaylada ateş edenler
-Eren Yaylası'nda mezar ziyaretleri
-2 bin metre yüksekliğindeki Eren Mezarlığı'nda namaz kılan ve dua eden vatandaşlar

( DENİZLİ -ÖZEL)- Silah atıldığı için belediye bu yıl etkinliklere katılmadı DENİZLİ

- Denizli'nin Beyağaç İlçesi Kartal Gölü ve Eren yeri arasında yapılan geleneksel Eren Günü etkinliklerinde, mezar ziyaretinde dua eden vatandaşlar silah sesleri arasında ziyaretlerini gerçekleştirdi. Beyağaç Belediyesi de geçtiğimiz yıl yaşanan aynı olaylar sebebiyle 1994 yılından bu yana düzenlediği etkinliğe ilk kez katılmadı. Denizli'nin Beyağaç İlçesi Kartal Gölü ve Eren Yaylası arasında gerçekleştiren Eren Günü etkinliklerinde vatandaşların Karta Gölü ve Eren Yaylasında silah atmaları tepkilere yol açtı. Bu yıl gerçekleştirilen etkinliklerde Beyağaç Belediyesi silah atanların sayısında her geçen yıl artış olduğundan dolayı bu yıl ki etkinliklere katılmadı. Az sayıda vatandaşın katıldığı Eren Günü etkinliklerinde gece 2 bin metre yükseklikteki Kartal Gölünde kamp yapan vatandaşlar gece geç vakitlerine kadar silahla havaya ateş etti. Sabaha karşı Kartal Gölü'nden Eren Yaylasına 3 kilometre yürüyen bazı vatandaşlar da yol da da silah atmaya devam etti. Yaylada da silah sesleri devam ederken, Çiçek Baba olarak da bilinen Eren Baba mezarında dua eden, namaz kılan vatandaşlar silah sesleri altında dualarını etmek zorunda kaldı. Kaynağı Orta Asya kurgan mezarları kültürüne dayanan ve bu kültürün devamı niteliğinde olan Eren Günü etkinliğinde, bir gün önce Kartal Gölü bölgesine çıkılıp burada kurulan çadırlarda konaklama ve çadır ziyaretleri yapılıyor. Ertesi sabah şafak vakti Eren Dede Türbesi ziyareti yapıldıktan sonra dualar okunup, dilekler tutuluyor. Etkinlik kurban kesilip, pişirilip yenmesiyle etkinlik son buluyor. Eren Günü 1994 yılından bu yana Beyağaç Belediyesi’nde festival olarak yürütülüyor.
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