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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Eren Erdem Silivri Cezaevi'ne getirildi Haberi

Eren Erdem Silivri Cezaevi'ne getirildi Haberi

Cezaevi önünden görüntü

Kamera Yakalama Kararı Milletvekili 

-Eren Erdem’in getirilişi görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Karşı Gazetesi’ndeki çalışmaları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem Silivri Cezaevi Kampüsü’ne getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nce çıkarılan yakalama kararı sonucunda Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilen eski CHP milletvekili Eren Erdem, Karşı Gazetesi’ndeki çalışmaları nedeniyle bu sabah tutuklandı. Erdem, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde saat 15.30 sıralarında Silivri Cezaevi Kampüsü’ne getirildi.
Eski CHP milletvekilinin Silivri’ye getirilme anları kameralara yansıdı. (ÖY-
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